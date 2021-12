Aedes aegypti prolifera em reservatórios de água no IAPI

Moradores da localidade do Brongo, na avenida Antônio Balbino, no bairro IAPI, estão preocupados com a presença de reservatórios com água acumulada, cheios de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da zika, dengue e febre chikungunya.

Segundo eles, os reservatórios estão instalados em uma área próxima aos Hospitais Octávio Mangabeira e Ernesto Simões Filho.

Conforme relato da dona de casa Camila Oliveira, de 27 anos, houve um período em que dejetos dos hospitais eram despejados no local. "Este reservatório sempre fica cheio de água parada e ninguém toma uma providência", alertou.

No último dia 5 de março o vereador Cláudio Tinoco (DEM) visitou a área e foi abordado pela comunidade, que solicitou medidas urgentes para extinguir a presença das larvas.

Após visita, Tinoco informou ao A TARDE que emitiu um ofício para as secretarias municipal e estadual da Saúde. "Solicitei vistoria para examinar o possível foco do mosquito Aedes aegypti".

Denisvaldo Paixão, 37 anos, que integra a diretoria da Associação dos Moradores do IAPI, frisa que o combate ao mosquito evita que a comunidade tenha sérios problemas de saúde. "Estamos acompanhando a ação da Secretaria da Saúde e esperamos que a situação seja resolvida", explicou.

Esgoto

A assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou por nota que "a rede de esgoto dos hospitais Ernesto Simões e Octávio Mangabeira é ligada à rede da Embasa de forma adequada e que a área técnica está fazendo as devidas verificações".

Já a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou que a equipe do Centro de Controle de Zoonoses esteve no local nesta sexta-feira, 11. Os agentes encontraram focos do mosquito e aplicaram larvicida para eliminar os focos.

Além disso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) relatou que possui uma central telefônica que atende a denúncias de focos do mosquito Aedes aegypti que funciona de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), das 8h às 17 h. O telefone é 3202-1808.

Segundo a assessoria de comunicação, o objetivo do serviço é facilitar a contenção do vetor transmissor das arboviroses (expressão usada para designar grupo de infecções virais) em todas as localidades do município.

