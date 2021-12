Advogados são condenados a pagar mais de R$ 30 mil de indenização a cliente

O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Bahia abriu um processo para investigar o caso de dois advogados acusados de reter de uma cliente valores ganhos em um processo do ano 2013. O caso será julgado pelo Tribunal de Ética de Direitos (TED) da OAB.

Os advogados são Jorge Emanuel Lobo Rodrigues de Miranda e Nadivane Palmeira da Cruz, que já foram condenados a restituir o valor de R$ 18.113,15.

Em 2013, a cliente Elisângela dos Santos contratou Jorge e Nadive para defendê-la em um processo contra a TIM, onde, na época, a operadora foi condenada a pagar R$ 10 mil, mas ela não recebeu o valor.

Na sentença de acusação contra os advogados, a juíza André Tourinho Cerqueira de Araújo determina que além dos R$ 18.113,15, seja pago também o valor R$ 15.mil à vítima. Ainda na decisão, a magistrada diz que "os réus usurparam a quantia da parte autora, que foi vítima de má prestação e descumprimento contratual".

Procurado pela equipe de reportagem de A TARDE, o presidente do TED, Waldir Santos, informou que a depender do resultado do julgamento, os advogados ficarão impossibilitados de exercer as atividades."A suspensão pode resultar de um a 12 meses. Em algumas situações ainda há possibilidades de ter que pagar multa", explicou.

Ainda segundo Waldir, as notificações já foram encaminhadas para Jorge e Nadivane para que eles possam se defender.

Condenação foi dada pela Juíza de Direito Andréa Tourinho (Foto: Reprodução)

