Advogados protestam contra prisão de colega em cela comum

Um grupo de advogados protesta na manhã desta segunda-feira, 5, na Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado no Fórum Criminal, em Sussuarana, na capital baiana. Os manifestantes pedem a conversão da detenção da advogada Rebeca Cristine Gonçalves dos Santos, suspeita de participar de uma organização criminosa, em prisão domiciliar.

O argumento é que a legislação garante o direito de advogados, promotores e juízes que estão presos, mas que ainda não foram condenados, a ficarem detidos em uma sala de Estado-Maior. Mas como na Bahia não teria esse tipo de instalação, o presidente da Associação de Advogados Criminalista, Marcus Rodrigues, diz que o juiz deveria ter autorizado a prisão domiciliar.

"O nosso estatuto permite que em caso de prisão cautelar, e se não existir sala de Estado-Maior, o juiz tem por obrigação conceder prisão domiciliar", explica.

De acordo com os advogados, a manifestação não tem o objetivo de proteger Rebeca, mas garantir o direito dela. "A gente não quer entrar no mérito se a colega praticou ou não o fato (que é acusada). A gente quer garantir as prerrogativas da nossa classe", afirma.

A advogada foi detida no último dia 30 suspeita de integrar a organização criminosa apontada como responsável por uma série de homicídios em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Sala de Estado-Maior

De acordo com Marcus Rodrigues, a sala de Estado-Maior não tem grade e deve ter acomodações consideradas dignas. "A colega está em uma cela 2 por 2, usando farda e é algemada quando vai falar com seus advogados. Então, ela está tendo seu direito lesionado. A Justiça está infringindo a lei", disse.

Segundo servidores da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, o grupo de manifestantes foi recebido por magistrados da Vara, por representantes da Corregedoria e da Associação de Magistrados da Bahia (Amab).

Eles foram informados que o pedido deles será apreciado. Em seguida, eles seguiram para o Tribunal de Justiça (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde também fazem um ato.

A assessoria do TJ-BA foi procurada, mas não se pronunciou sobre a manifestação.

