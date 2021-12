Advogado vai levar Edilson para depor na Polícia Federal

O advogado do ex-jogador de futebol Edilson vai levar o seu cliente para prestar depoimento à Polícia Federal entre esta sexta-feira, 11, e a próxima segunda-feira, 14, a fim de esclarecer o envolvimento do campeão da Copa do Mundo de 2002 no esquema de validação de bilhetes premiados que não foram sacados.

"Vamos providenciar, imediatamente, apresentar os extratos, os saldos da movimentação financeira. Claro que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com esse suposto esquema de corrupção. Quem não deve, não teme. Nada melhor do que colocá-lo, o quanto antes, frente às autoridades policiais para que ele possa esclarecer qualquer tipo de dúvida", afirmou Thiago Phileto Pugliese.

Em entrevista para a reportagem de A TARDE, o advogado também negou que Eduardo [apontado como primo de Edilson] tenha algum tipo de grau de parentesco. "Nós nos aprofundamos e tivemos conhecimento de que um cidadão, cujo nome é Eduardo, teria sido preso e dito que era primo do Edilson. Este fato não é verdade. Esta afirmação é leviana, não é verdadeira. O Eduardo não é nem parente, nem amigo do Edilson. Muito pelo contrário, Há um ano e alguns meses, ele procurou o meu cliente para oferecer serviços de assessoria jurídica e de imagem, e, na época, tivemos o cuidado de fazer uma sondagem para ver se era uma coisa concreta, e aconselhamos o Edilson a se afastar, não manter quaquer tipo de relação com o Eduardo", relatou Pugliese.

O advogado também se predispôs a apresentar o ex-atleta à imprensa para que Edilson dê a sua versão dos fatos. "Parece que foram milhões e milhões de reais que foram desviados. O que tenho certeza e afirmo com propriedade é que o meu cliente, Edilson, não tem absolutamente nada a ver com esse esquema de corrupção e vamos provar isso", concluiu o magistrado.

"Operação Desventura"

Edilson está sendo investigado pela Operação Desventura, que apura fraudes no pagamento de prêmios para falsos bilhetes da loteria. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 10, nos estados da Bahia, Goiás, São Paulo, Sergipe, Paraná e no Distrito Federal. A ação de busca e apreensão aconteceu na residência do ex-atleta em Salvador, mas não foi divulgado o resultado da apreensão.

O esquema consistia em validação de bilhetes premiados que não foram sacados. Os criminosos mapeavam quais as premiações não foram retiradas pelos ganhadores e informavam os gerentes, que viabilizavam o pagamento dos prêmios por meio de suas senhas. Em um ano de investigação, a PF identificou prejuízo de pelo menos R$ 60 milhões. Os valores dos prêmios não sacados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Somente no ano de 2014, as loterias deixaram de resgatar R$ 270,5 milhões em prêmios da Mega-Sena, Loteca, Lotofácil, Lotogol, Quina, Lotomania, Dupla-sena e Timemania.

Na Bahia, foram 18 mandados judiciais divididos entre os municípios de Salvador e Lauro de Freitas (Região Metropolitana).

