Advogado preso em blitz de alcoolemia é solto após audiência de custódia

O advogado e professor universitário Roberto João Starteri Sampaio Filho foi solto após passar por uma audiência de custódia na Central de Flagrantes, na Pituba. Ele foi detido na madrugada de sábado, 5, em uma blitz de alcoolemia na avenida ACM, por apresentar sinais de embriaguz e se recusar a fazer o teste do bafômetro. A audiência aconteceu no mesmo dia da prisão.

Esta não é a primeira vez que o advogado foi flagrado após supostamente ingerir bebida alcóolica. Ele é acusado de matar o publicitário Daniel Prata em um acidente de trânsito no bairro do Itaigara, em 2014.

Na época, a caminhonete que ele conduzia colidiu com o carro do publicitário em um cruzamento na avenida ACM, no Itaigara. Ele chegou a ser preso, mas foi solto três dias após o acidente.

À polícia, Starteri negou que tivesse ingerido bebida alcóolica antes do acidente, mesmo após ter sido autuado em flagrante, com sinais de embriaguez, por policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e encaminhado para a Polinter.

adblock ativo