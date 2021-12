Advogado envolvido em acidente fatal já dirigiu bêbado antes

O advogado Roberto João Starteri Sampaio Filho teve o pedido de fiança negado por ser contumaz na prática de dirigir embriagado. Roberto dirigia a caminhonete que atingiu a lateral do carro do publicitário Daniel Prata, 29 anos, que morreu no local, na madrugada do último sábado, 8.

Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, Roberto já havia causado um acidente por dirigir embriagado no município de Palmeiras, a 446 km de Salvador. Uma pessoa ficou ferida na ocasião.

Além de Daniel, a médica Luciana Tavares, de Fortaleza, também estava no carro no momento do acidente. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave e transferida para o Hospital São Rafael na tarde de domingo, 9.

Roberto foi autuado em flagrante por policiais da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

