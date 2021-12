Advogado de Edílson tenta negociar pagamento de dívida

A dívida de Edilson, ex-jogador da seleção brasileira, com pensão alimentícia é de R$ 500 mil referentes a dois processos envolvendo dois filhos do atleta. O capetinha continua preso nesta quinta-feira, 27, no Complexo de Delegacias do Barris. Segundo o advogado Thiago Phileto, Edilson não tem como pagar o débito e vai tentar negociar a quitação com os advogados das partes.

Já o irmão do ex-jogador, Eliomar Silva, afirmou que está tentando levantar o dinheiro, mas que "está dependendo da logística do banco". Ele informou que a prisão foi um "mal entendido" e que o ex-jogador teria desavenças com a mãe de um dos filhos e por isso suspendeu o pagamento da pensão. O atleta teria sido preso pelo débito de R$ 130 mil de um dos processos.

Mesmo que a pensão seja paga, o ex-jogador não deve ser liberado antes de 14 horas desta quinta, já que além do mandado expedido pela 9ª Vara de Família, em Salvador, há também um mandado de prisão da 2ª Vara da Família, em Brasília, pelo atraso na pensão alimenticía de um outro filho.

De acordo com a delegada, é necessário verificar a validade do mandado de Brasília antes de soltar Edilson.

Edilson está preso em uma cela ao lado de outros dois homens que foram detidos por não pagar pensão alimentícia. O ex-jogador foi detido nesta quarta na avenida Garibaldi.

