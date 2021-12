Advogadas atendem mulheres agredidas

Um grupo de advogadas que atua no projeto Tamo Juntas - profissionais de direito que prestam assessoria jurídica gratuita a mulheres vítimas de violência doméstica - se reuniu neste sábado, 9, para atender das 9h às 13h. O evento aconteceu na Igreja Batista de Nazareth.

Laina Crisóstomo é uma das advogadas do Tamo Juntas e destacou a importância de criar um ambiente em que as vítimas possam se sentir seguras, para falar sobre as agressões vividas e entender, através das palestras, seus direitos.

"Atendemos hoje, em média, 50 mulheres, existindo demanda fora de Salvador. Criamos cadastro voluntário, para que outras pessoas possam nos ajudar. Atualmente, contamos com duas voluntárias, em outro estado. Vamos dar continuidade ao trabalho, presencialmente, uma vez por mês e, diariamente, é possível nos contatar, através do Facebook 'Tamo Junto' e pelo WhatsApp: (71)9 9185-4691", informou Laina Crisóstomo.

Ajuda

Uma mulher que foi em busca de atendimento, e preferiu não ser identificada, contou sobre o relacionamento abusivo que viveu e como recebeu auxílio do grupo.

"Eu vivi um relacionamento abusivo, de seis anos. Dessa relação tive um filho, que hoje tem cinco anos. Sempre tentei sair de casa, mas não conseguia, apanhava, era humilhada. Numa dessas tentativas de fuga, passei 24 horas em cárcere privado, fui espancada, quase morri", revelou.

Ela disse ainda que teve auxílio da família. "Meu pai me ajudou a fugir, mas não pude levar meu filho. Tentei obter ajuda protetiva, fui atendida, mas fiquei sem a criança. Tentei entrar com um processo de guarda, mas não consegui", lamentou.

A mulher explicou que viu na internet o grupo Tamo Juntas e entrou em contato. Em três dias foi atendida, o que lhe deu alívio, já que estava há mais de cinco meses sem ver o filho e sem conseguir prorrogar a medida protetiva.

Ela revelou, ainda, que conhecer o grupo mudou bastante a sua vida. "Ao ir a delegacias, onde ocorre outro tipo de atendimento, vi o despreparo de quem nos atende. Não estão preparados para nos acolher", frisou. "Estive por muito tempo acuada, até encontrar o apoio dessas mulheres, que me disseram que eu iria conseguir", finalizou.

