Advogada esclarece alvo de denúncia de aluna da Ufba

A advogada Gaby Maffei procurou o A TARDE para esclarecer que foi a professora Maíra Spanguero Ferreira - e não Adriana Bittencourt - quem teve atitude racista com a estudante Gabriela Sampaio, 19 anos, da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A advogada de Gabriela Sampaio se refere à citação "equivocada" em matéria publicada na edição desta sexta-feira, 8, sobre a denúncia realizada pela aluna do segundo semestre de licenciatura em dança.

No documento, entregue à direção da escola, reitoria e compartilhada em redes sociais no dia 29 de março, a estudante afirma que a docente Maíra Spanguero desqualificou a luta da comunidade negra e o combate ao racismo após exibição do videoclipe Formation, da cantora Beyoncé.

Ocorrência

A estudante registrou boletim de ocorrência na 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, onde haverá audiência no próximo dia 15.

