Adutora se rompe e deixa 22 bairros sem água em Salvador

Vinte e dois bairros de Salvador ficaram sem abastecimento de água, por aproximamente 24 horas, devido ao rompimento de uma adutora na sexta-feira, 17, durante movimentação de máquinas em uma obra na Via Regional.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), o conserto do equipamento foi finalizado na madrugada deste sábado, 18, e o fornecimento de água retomado de forma gradativa.

As localidades afetadas foram Cajazeiras VIII, Cajazeriras X (setor 3), Lot. Jaguaripe I, Jaguaripe 2, Jardim Mangabeira, Fazenda Grande II,III e IV, Boca da Mata, Estrada do Coqueiro Grande, Alphaville II, Jardim Esperança, Lot. Marotinho, Sete de Abril, Estrada Velha do Aeroporto, Nova Brasília, São Marcos, São Rafael, Vale dos Lagos, Canabrava, parte do Trobogy, Colinas de Pituaçu, Recanto das Ilhas.

