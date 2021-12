Adutora rompida e poste derrubado deixam bairros sem água e energia

A manhã desta terça-feira, 1º, começou com trânsito mais lento que o normal para os motoristas que passam pelas avenidas Paralela e Suburbana. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o rompimento de uma adutora da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), além de dois acidentes, são as causas do engarrafamento na Paralela. Já na Suburbana, um Kadett derrubou um poste no início da manhã. Na região de Pituaçu, sentidos Boca do Rio e centro, o fluxo de veículos também causou lentidão no início da manhã.

A Embasa informou, por meio de sua assessoria, que a adutora rompida tem ligação com uma rede de abastecimento na região. O registro da rede foi fechado, o que significa que bairros da região da Avenida Paralela podem estar sem abastecimento de água. A Embasa não informou quais os bairros atingidos, mas enviou técnicos ao local. Ainda não há informações sobre quando o problema deve ser resolvido.





Segundo a Transalvador, o impacto da batida do Kadett contra o poste, na Suburbana, rachou a parede de uma casa próxima ao equipamento, que teve os cabos de energia rompidos. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que a colisão deixou toda a região do Boiadeiro sem energia, mas não sabe informar, ainda, quantas residências foram atingidas.

A Coelba informou que uma equipe foi enviada ao local e estuda como fazer para solucionar o problema, já que o veículo continua no local. Ainda não há previsão de quando o fornecimento de energia deve ser normalizado.



De acordo com a Coelba, somente no mês de janeiro deste ano, 74 postes foram danificados por colisões com veículos em Salvador e na Região Metropolitana, número 35% maior do que no mesmo período do ano passado. Por conta destes acidentes, um total de 114 mil consumidores ficaram sem energia na Grande Salvador.





