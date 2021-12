Adutora está no final da 2ª etapa na região sudoeste

Moradores da sede do município de Caetité (a 754 km de Salvador) e dos distritos de Maniaçu, Lagoa de Dentro e Lagoa de Fora, somando cerca de 34 mil pessoas que residem na região do semiárido baiano, acompanham com expectativa os últimos testes para a conclusão da segunda etapa da Adutora do Algodão.

A região sudoeste do estado, como grande parte do território baiano, enfrenta problemas de abastecimento de água diante da estiagem dos últimos anos. Caetité está lista dos municípios baianos que se encontram em estado de emergência por causa da escassez hídrica.

"Temos esperança que este serviço seja concluído, enfrentamos sério racionamento de água desde o ano passado", afirmou a comerciária Ana Mendonça, destacando que "nosso sonho é que a adutora solucione de vez esse problema".

Para esta etapa são R$ 44,2 milhões em verbas da União.

Previsão

O projeto é coordenado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e executado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

A previsão para o início de operação do sistema é final do mês de outubro, segundo informou a Embasa, em nota. Segundo a empresa, o atual racionamento se deve à redução do volume de água nos rios Moita dos Porcos, Passagem de Pedras e Santarém. "Para complementar a oferta, passamos a captar água em poços", destacou a empresa.

A primeira etapa do Sistema de Abastecimento de Água Integrado da Adutora do Algodão, com captação do rio São Francisco, foi entregue em novembro de 2012, beneficiando cerca de 110 mil pessoas em Malhada, Iuiu, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi, além de diversas localidades rurais.

