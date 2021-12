Adutora da Embasa rompe e água se espalha em trecho da Bonocô

Uma adutora da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) estourou na manhã desta sexta-feira, 11, na Avenida Bonocô, sentido Iguatemi. A água invadiu a pista e deixou o trânsito lento da região durante quase toda a manhã.

Segundo a assessoria da Embasa, o problema foi causado pelo rompimento de uma tubulação. Técnicos foram ao local e fizeram os reparos no equipamento. O serviço foi finalizado por volta das 10h e o trânsito foi liberado no local no final da manhã.

Trânsito - De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), outros pontos da cidade também apresentaram lentidão nesta manhã. Na Bonocô, o tráfego ficou intenso também por conta de uma carreta quebrada no sentido centro.

Na Rótula do Abacaxi, uma pessoa foi atropelada na descida da Ladeira do Cabula. O fluxo de veículos deixou o tráfego lento também na Avenida Paralela, sentido centro, e na subida da Ligação Iguatemi Paralela (LIP).

Ainda segundo a Transalvador, nas últimas 24 horas, entre as 7h desta quinta-feira, 10, e as 7h desta sexta-feira, foram registrados 15 acidentes com sete feridos na capital baiana.

