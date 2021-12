Adolescentes são mortos a tiros quando iam à praia

"Falei com ele 'n' vezes. Tive a visão na madrugada que isso ia acontecer e pedi a Deus que não acontecesse. Espero em Deus, que na ânsia da morte, ele tenha se reconciliado com Deus", desabafou o vendedor ambulante Antônio Luiz Santos, durante o levantamento cadavérico do filho, o técnico em eletrônica Samuel Bahia Gomes Santos, 17 anos, conhecido como Sam.

Sam e o amigo, Erick Oliveira dos Santos, 15, foram executados com tiros de pistola calibre ponto 45, na tarde de ontem, em uma escadaria que faz divisa entre os bairros de Boa Vista do Lobato e Boa Vista de São Caetano.

Conforme testemunhas, os garotos estavam sentados quando cerca de oito homens, todos armados, chegaram pela Rua Nova Direta de Boa Vista do Lobato já atirando. Os suspeitos teriam fugido em direção à Rua Ramalho Santos, em Boa Vista de São Caetano.

"Eles iam para a praia, mas sentaram aí para esperar os outros amigos. Tinham costume de ficar aí na escada por causa do wi-fi (acesso à internet sem conexão por cabos) do vizinho. Eles estavam no zap (WhatsApp, aplicativo de mensagens)", afirmou uma moradora da rua, sob anonimato.

Desobediência

Segundo familiares de Sam, ele era trabalhador e não se envolvia com a criminalidade. "Ele não era bandido, não era usuário. Era desobediente!", exclamou, aos gritos, o pai. A Central de Telecomunicações das Polícias (Centel) informou que familiares de Erick revelaram que ele era usuário de drogas. Erick era morador da Boa Vista de São Caetano.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

