Adolescentes são executados com 50 tiros próximo a convento

Um casal de adolescentes foi executado no bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador, na madrugada deste sábado, 26. De acordo com a 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (Pirajá), o crime aconteceu por volta das 2h, na Travessa Garibaldi Gordilho, em uma localidade conhecida como Formiga, nas proximidades de um convento.

K.B. da S. A., 12 anos, e A.B. de J., 16 anos, foram atingidos com cerca de 50 tiros - a maioria no rapaz.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime é desconhecida, mas as circunstâncias sugerem envolvimento com o tráfico de drogas. Não há informações sobre a autoria do crime.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo