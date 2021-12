Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Tancredo Neves

Dois adolescentes foram apreendidos na última segunda-feira, 25, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a dupla foi flagrada enquanto traficava drogas na localidade conhecida como Babilônia.

A Polícia informou ainda, que um dos jovens já havia sido apreendido com um revólver no início do ano, além de ser o principal suspeito de um homicídio no bairro.

Com os menores, de 16 e 17 anos, foram encontrados 27 papelotes de cocaína, seis pedras de crack e R$ 20. Os dois foram encaminhados até a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.

