Adolescentes são apreendidos pela 2ª vez em três meses por tráfico

Dois adolescentes foram apreendidos após serem flagrados traficando drogas no bairro do Uruguai, em Salvador. Eles foram encontrados neste domingo, 15, em uma localidade conhecida como "Corre ou Morre".

Essa é a segunda vez que a dupla é apreendida em três meses. "Por já saberem do envolvimento da dupla com o tráfico na região, moradores entraram em contato com a CIPM e comunicaram o local onde os menores estavam", explicou o subcomandante da 17ª CIPM, capitão PM Hélio Henrique de Matos.

A polícia apreendeu com os adolescentes 16 balas de cocaína, embalagens, dois aparelhos celulares e R$ 9. Eles foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

