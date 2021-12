Adolescentes são apreendidos com simulacro de espingarda e drogas

Dois adolescentes foram flagrados com drogas e um simulacro de espingarda nesta quarta-feira, 18, na região de Jaguaripe e Nova Brasília. A informação foi divulgada nesta quinta, 19, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Um grupo que estava no local saiu correndo ao avistar a guarnição da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Os agentes conseguiram capturar dois adolescentes, que estavam com o simulacro de espingarda, 21 trouxas de maconha, duas pedras de crack e pinos vazios, usados no comércio de cocaína.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), no bairro de Brotas.

adblock ativo