Adolescentes são apreendidos com crack e cocaína em Salvador

Dois adolescentes foram apreendidos no final da tarde desta quarta-feira, 22, com crack e cocaína. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 23, pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Uma equipe da Operação Gêmeos realizava rondas na BR-324, próximo a Águas Claras, quando avistou três suspeitos que fugiram ao ver a chegada dos policiais.

Em seguida, os PMs alcançaram dois menores, mas o adulto conseguiu escapar. Com os suspeitos, foram encontrados 26 pinos com cocaína, quatro pedras de crack, um celular, R$ 286 e pinos vazios.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), onde houve o registro de ocorrência.

adblock ativo