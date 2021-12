Adolescentes são apreendidos com bananas de dinamite em SSA

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos nesta quarta-feira, 27, com 30 trouxas de maconha e 25 bananas de dinamite, no bairro de São Caetano, em Salvador, informou a Polícia Militar (PM-BA).

Segundo a polícia, os jovens foram localizados após uma viatura da 9ª Companhia Independente da PM averiguar uma denúncia de que os suspeitos estavam comercializando drogas na Avenida Tiradentes.

Conforme a PM, no local, os policiais encontraram a dupla em atitude suspeita e, ao realizarem a abordagem, acharam as drogas, os explosivos, um termômetro infravermelho e conectores para os explosivos numa sacola.



Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia do Adolescente Infrator (DAI), no bairro de Brotas.

