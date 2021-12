Adolescentes que estavam desaparecidas retornam para casa

As adolescentes Andriane Oliveira, de 13 anos, e Keren Jesus, 15, retornaram para casa, na noite de segunda-feira, 30, após passarem três noites dormindo na rua.

Elas estavam desaparecidas desde a tarde da sexta, 27, quando saíram do Colégio Eugênio Nabuco, na Ladeira Manoel Bomfim, Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Segundo Cleidiane Almeida Ribeiro, 29, mãe de Andriane, as meninas foram localizadas em uma praça, no município de Camaçari, e levadas para o condomínio onde a mãe de Keren mora, no distrito de Jauá. "Uma pessoa encontrou elas, ainda não sei quem foi. Estavam muito sujas e tiveram a mochila roubada".

Ainda conforme Cleidiane, as adolescentes não revelaram porque fugiram de casa e onde pretendiam ficar.

