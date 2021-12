Adolescentes de 13 e 14 anos são apreendidos com maconha em Salvador

Dois adolescentes de 13 e 14 anos foram apreendidos com 14 trouxas de maconha na localidade do Cruzeiro, em Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) na manhã desta quarta-feira, 16, os dois estavam vendendo as drogas na região. Quando perceberam a viatura da polícia, os jovens tentaram fugir, mas foram alcançados.

Os dois apreendidos foram apresentados na Delegacia do Menor Infrator (DAI), no bairro de Brotas.

adblock ativo