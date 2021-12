Adolescente volta para casa após dois dias desaparecida em Salvador

A noite terminou bem para familiares da adolescente Gabriele Mascarenhas, de 15 anos, que estava desaparecida desde o último domingo, 23. Após ter sido vista, pela última vez, em uma festa no bairro de Engomadeira, a adolescente voltou para casa de uma amiga nesta terça-feira, 25.

De acordo com os parentes de Gabriele, a jovem teria ido com amigas para um evento na Cidade Nova, de onde seguiram, sem o conhecimento da família, para Engomadeira.

A adolescente conheceu um rapaz no evento e disse para as amigas que voltaria com ele de moto para casa. As colegas saíram, deixando Gabriele na festa.

Nesta terça, após a divulgação na imprensa da mobilização de parentes e da polícia, a adolescente teria ficado com receio de voltar para casa e só comunicou sua localização no início da noite.

