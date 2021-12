Adolescente vítima de acidente em Jaguaribe passa bem

O adolescente I. C. S., de 12 anos, vítima do acidente envolvendo um veículo Palio no último domingo, 14, em Jaguaribe, está internado na pediatria do Hospital Geral do Estado (HGE) e passa bem, segundo informou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Ainda de acordo com a Sesab, as outras duas vítimas Cledson Santos de Oliveira, 25 anos, e Cláudio Hate Heleno, 46, foram encaminhadas para o HGE, mas receberam alta no mesmo dia e passam bem.

O órgão informou também que Anderson de Jesus Santos e Douglas Santana Nascimento, 27 anos, e mais um homem de identidade não revelada morreram após o acidente e os corpos estão no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador.

