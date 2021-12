Adolescente suspeito de traficar no Subúrbio é apreendido

Um adolescente foi apreendido na tarde deste domingo, 9, suspeito de traficar no Subúrbio Ferroviário. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na manhã desta segunda-feira, 10.

O Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) patrulhava na Rua Jupará, no bairro de Paripe, quando abordou um adolescente. Com ele foram encontrados 23 trouxinhas de cocaína, R$ 50 e um celular. O suspeito foi autuado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), localizado no bairro de Brotas.

