Adolescente suspeito de roubar turista chileno é apreendido

Um adolescente de 17 anos, suspeito de roubar um turista chileno na última semana ,foi apreendido na noite desta quinta-feira, 27, nas proximidades do Elevador Lacerda, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), além do furto ao turista, o jovem também é apontado como responsável por diversos delitos na região do Comércio.

O crime aconteceu em frente ao Mercado Modelo. A vitima que se feriu durante o roubo e foi levada para atendimento médico em uma unidade de saúde, não prestou queixa. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deltur).

De acordo com a SSP, o menor já tem quatro passagens pela Delegacia para Adolescente Infrator (DAI), entre os anos de 2016 a 2019, para onde foi encaminhado novamente. Além disso, ele é apontado como o responsável por atear fogo em uma mulher, no mês de abril.

