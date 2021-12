Adolescente suspeito de participar de assalto a bar é apreendido

Um adolescente de 17 anos, suspeito de participar do roubo ao Bar e Restaurante Neto's, na rua Macapá, no bairro de Ondina, em Salvador, no último dia 15, foi apreendido por investigadores da 7ª Delegacia (Rio Vermelho), no Vale das Pedrinhas, onde mora. Os comparsas dele, um homem conhecido apenas como Paulinho e outro ainda sem identificação, são procurados pela polícia.

Segundo o delegado Antônio Fernando Carmo, titular da unidade policial, durante a ação criminosa, Paulinho ficou dentro do carro dando apoio ao adolescente e ao outro suspeito. A dupla foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

“O menor e o outro entram, pedem água. Depois o menor levanta a camisa e mostra a arma para a vendedora. Eles levam R$ 300 do bar e o celular de uma cliente”, contou o delegado.

Ainda conforme Carmo, horas antes de roubarem o bar, o trio roubou o veículo usado na ação, o Chevrolet Agile prata [NZH-6399], no Bonocô. Eles também levaram os celulares de três pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo ao bar.

Osmar da Silva foi detido em flagrante por receptação de produtos roubados

Entregou o receptador

Após ser apreendido, o adolescente levou os policiais até a casa de Osmar da Silva Pires, 44, também no Vale das Pedrinhas. O homem, que é dono de uma loja de conserto de celulares, foi detido em flagrante por receptação de produtos roubados.

Ele comprou três aparelhos na mão do adolescente por R$ 100, cada. “Ele negou o crime, disse que não sabia que era roubado. Chorou e tudo. Mas os celulares estavam com ele”, disse o delegado.

Segundo ele, vítimas do restaurante e do ponto de ônibus foram ouvidas na delegacia e reconheceram o adolescente como sendo um dos suspeitos. O outro celular e os R$ 300 não foram recuperados.

Flagrado nas imagens

“Ele não teve como negar, aparece muito bem nas imagens. Disse que só conhecia Paulinho e que foi ele quem planejou o roubo e chamou o outro suspeito”, disse o titular. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI).

