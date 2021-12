Adolescente sofre tentativa de homicídio em Alto de Coutos

Um adolescente de 16 anos foi vítima de tentativa de homicídio em Alto de Coutos na tarde deste domingo, 25.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o adolescente, identificado com as iniciais M. dos S., foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Mário Kertz, por volta de 16h30. Os tiros atingiram o rapaz no peito e no braço.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital do Subúrbio por uma vizinha, onde está internado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do jovem.

O Stelecom informou também que ainda não se sabe quem teria efetuado os disparos e o que teria motivado a tentativa de homicídio. A 5º Delegacia Territorial do bairro de Alto de Coutos inestiga o caso.

adblock ativo