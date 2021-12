Adolescente que sequestrou namorada no Lobato tinha passagem por tráfico

O adolescente de 17 anos apreendido na manhã desta segunda-feira, 28, após manter a própria namorada em cárcere privado no bairro do Lobato, já possuía passagens na polícia por tráfico de drogas. Equipes da polícia buscam agora, outros comparsas do adolescente na região.

Para fazer a namorada de refém, o jovem utilizou uma submetralhadora 9 milímetros. O sequestro, que durou quase 2h, começou após o menor trocar tiros com militares que patrulhavam a região e se esconder na casa da avó, onde a garota estava. A vítima foi libertada sem qualquer ferimento após negociação.

Porções de entorpecentes foram encontradas na residência. O jovem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sequestro e cárcere privado, resistência e tráfico de drogas.

