Adolescente morto no Uruguai pode ter envolvimento em morte de PM na Paralela

Jeferson de Jesus Brito, 13 anos, morreu durante uma troca de tiros com a polícia na noite da segunda-feira, 16, no bairro do Uruguai, e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) investiga o possível envolvimento dele na morte de um policial militar na última sexta-feira, 13.

Por volta das 19h, policiais da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam uma denúncia sobre uma suposta reunião de traficantes na rua Oito de Dezembro, em um local conhecido como "Chicago".

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros por cinco homens. Os PMs revidaram, dando início a uma troca de tiros. O adolescente acabou sendo baleado e socorrido pelos policiais para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros homens conseguiram fugir.

Em nota oficial, a Polícia Militar informou que o SSP vai investigar se há relação entre o adolescente e a morte do soldado PM Jaílson César dos Santos Mendes.

O caso aconteceu na última sexta-feira, 13, em frente ao supermercado Extra, na avenida Paralela, quando um adolescente e um homem identificado como Tiago Barbosa Muniz, 30 anos – que se entregou na tarde do mesmo dia –, assaltavam um ônibus.

O policial reagiu ao assalto, baleando um dos assaltantes no braço. O adolescente atirou três vezes contra o rosto do PM. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas já chegou sem vida.

adblock ativo