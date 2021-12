Adolescente morre e primo é baleado no Rio Sena

Um adolescente de 16 anos foi assassinado e o primo dele baleado na noite deste domingo, 4, no Rio Sena, no Subúrbio de Salvador. De acordo com a polícia, o rapaz identificado pelas iniciais A.C.M. estava no final de linha do bairro com o primo Antônio Bruno da Cruz Magalhães, 18 anos, quando os dois foram atingidos.

O jovem de 16 anos foi baleado na cabeça e no peito. Já o primo foi levado para o Hospital do Subúrbio, onde está internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), testemunhas informaram que a motivação do crime foi uma briga entre gangues rivais. Contudo, não há informações se os jovens teriam envolvimento com a criminalidade.

