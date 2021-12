Adolescente morre após ser baleado enquanto brincava com fogos no Uruguai

O adolescente Thaysson Vinicius dos Santos Silva, de 14 anos, morreu, na noite desta segunda-feira, 25, após ser baleado no bairro do Uruguai, em Salvador. O crime aconteceu na Rua Jornalista Newton França.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, a 17ª CIPM foi acionada por volta das 21h para atender uma ocorrência com vítima de disparos de arma de fogo. No local, os policiais militares foram informados que a vítima havia sido socorrida por familiares.

Segundo informações da Polícia Civil, o jovem estava soltando fogos, acompanhado de um grupo de amigos, quando foi atingido. Thaysson foi socorrido para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida San Martin, mas não resistiu aos ferimentos.

A autoria e a motivação dos disparos ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Medidas restritivas

A noite do crime foi marcada por guerra de fogos de artifício no Uruguai. Por meio de vídeos que circulam nas redes sociais, jovens aparecem, durante a véspera de São João antecipado, correndo pelas ruas da localidade do Bate Estaca disparando foguetes uns contra os outros. A 'brincadeira' foi registrada justamente no dia em que passou a vigorar no Uruguai (assim como na Massaranduba) medidas mais restritivas de combate ao avanço da Covid-19.

