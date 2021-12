Adolescente morre após ser agredido no Bairro da Paz

Um adolescente de 16 anos morreu após ser espancado no Bairro da Paz nesta quarta-feira, 19. O jovem, identificado pelas iniciais A.S. de F., chegou a ser levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o posto do Marback, no Imbuí, mas não resistiu.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o garoto sofreu traumatismo craniano. O crime aconteceu na rua do Sapo, no Bairro da Paz. Não informações sobre o que motivou a agressão.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo