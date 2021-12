Adolescente morre afogado na Praia da Paciência

Um adolescente de 16 anos morreu afogado, no início da tarde deste sábado, 8, na Praia da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Segundo testemunhas, a vítima, João Paulo Nascimento Reis, tentava salvar um jovem de 11 anos, que também estava se afogando no local, mas acabou ficando submerso por cerca de três horas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tiveram apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer). Os socorristas ainda tentaram fazer uma reanimação e ressuscitação cardiopulmonar na vítima, mas o adolescente não resistiu.

A mãe do garoto, de prenome Catarina, que acompanhava o resgate, chegou a desmaiar por duas vezes no local e também precisou de socorro. Segundo os amigos, João Paulo morava no Alto do Candira e sempre frequentava esta praia. O garoto de 11 anos foi resgatado com vida por banhistas e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde do sobrevivente.

