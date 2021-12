Adolescente morre afogado depois de treino em Pituaçu

O adolescente Gabriel Trindade da Silva, 16 anos, morreu afogado na lagoa do Parque de Pituaçu, na tarde deste domingo, 26. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que participou do resgate, o jovem participava de um treinamento da Escola de Bombeiros Mirins Anjos Vermelhos, próximo à represa, quando decidiu se lavar e pulou na água com mais dois amigos.

O Corpo de Bombeiros, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e a Polícia Civil foram acionados às 15h33, e o corpo do jovem foi encontrado por volta das 19h30.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Gabriel estava acompanhado por mais cinco pessoas. "Apesar de o projeto se intitular Bombeiro Mirim, a escola Anjos Vermelhos não tem nenhuma associação com a corporação, e o batalhão não foi solicitado para acompanhar o treinamento no Parque de Pituaçu", explicou o capitão Mascarenhas.

Sem autorização

Os treinos da escola Anjos Vermelhos aconteciam com frequência no local, de acordo com Cezar Menezes, coordenador do Parque de Pituaçu. Mas, segundo ele, não houve autorização para ninguém entrar na água.

"O espaço é público, e os meninos treinavam normalmente na ciclovia e em outros espaços de terra. Nunca foi autorizado a entrada na lagoa", afirmou.

Na página da escola Anjos Vermelhos na rede social Facebook, o projeto Bombeiro Mirim é voltado para adolescentes de 14 a 17 anos, que recebem curso de resgate, busca e salvamento com duração de seis meses.

Os telefones disponibilizados são acompanhados do nome de Leopoldo da Silva, que se apresenta, na perfil pessoal, como soldado do Exército Brasileiro.

A equipe do A TARDE ligou para todos os números, mas só um atendeu. Quando a repórter se identificou, a chamada foi cortada. Um email foi enviado, mas não houve resposta de responsáveis pela escola até a publicação desta reportagem.

