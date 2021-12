Adolescente, irmão e comparsa são flagrados em carro roubado

Dois homens foram presos e uma adolescente de 16 anos apreendido após serem flagrados em um veículo roubado na tarde desta terça-feira, 6, na Estrada de Base Naval de Aratu, no subúrbio ferroviário de Salvador.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), divulgadas nesta quarta, 7, o dono do veículo, que não teve a identidade revelada, procurou a polícia e informou que havia sido roubado em Paripe por dois homens e uma garota, sendo que a adolescente e um dos homens são irmãos.

A vítima do roubo também descreveu as características do veículo (um Corsa, placa JNT-6870). Com estas informações em mãos, os policiais iniciaram as buscas. Após 30 minutos, o carro foi encontrado com o trio.

Segundo a SSP, foram apreendidos com os suspeitos um simulacro de arma e o celular do proprietário do automóvel. À polícia, a adolescente alegou que o aparelho foi doado pela vítima. O flagrante foi realizado por guarnições da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe).

A garota foi encaminhada à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Já o irmão dela, que já possui passagem pela polícia por roubo a coletivos, e o comparsa foram direcionados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

