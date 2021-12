Adolescente foi morto em ônibus por vingança, diz polícia

A execução do adolescente de 17 anos, na tarde desta quinta-feira, 11, dentro de um ônibus no Engenho Velho da Federação, foi motivada por vingança. De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), horas antes de ser assassinado, o jovem teria baleado um traficante e foi perseguido por quatro comparsas do ferido em duas motocicletas.

Na fuga, ele se abrigou no coletivo que fazia a linha Engenho Velho-Nazaré. Quando o ônibus parou em um ponto na rua Apolinário Santana, perto do posto Shell, um dos criminosos subiu no veículo pela porta da frente. O adolescente percebeu a ação do suspeito e tentou se esconder.

Inicialmente, ele não foi notado pelo bandido que parecia ter desistido de procurar. Porém, quando já estava descendo as escadas, percebeu o pé da vítima e, aos gritos, informou que o jovem estava lá.

Um outro bandido que estava do lado de fora subiu no coletivo e efetuou cinco tiros na vítima, que morreu no local. Até as 8h30 desta sexta-feira, 12, nenhum suspeito havia sido preso.

Ônibus recolhidos

Como forma preventiva, alguns motoristas optaram por não entrar mais no bairro ainda na tarde de quinta. Os coletivos só voltaram a circular na região por volta das 6h desta sexta, depois de reforço policial.

Em entrevista para uma emissora de TV, o diretor do sindicato da categoria, Daniel Mota disse que a violência acaba "respingando" no trabalho deles. "Nos preocupa muito, então fazemos um apelo que mantenha segurança aqui (no bairro), senão vamos migrar os ônibus para Cardeal da Silva (na Federação)", afirmou.

