Adolescente foi assassinada por arma de uso restrito da polícia

O resultado do exame de necropsia realizado no Departamento de Polícia Técnica (DPT) no corpo da estudante Andreza Victória Santana da Paixão, 15 anos, indica que o projétil que a matou pertence a uma pistola. 40 – arma de uso restrito das polícias Civil e Militar.

O suspeito de ter matado a adolescente é o ex-namorado dela, Adriel Montenegro dos Santos, 21, que é filho de um policial militar. Ele é considerado foragido da Justiça, uma vez que já tem prisão temporária decretada.

Victória foi assassinada com um tiro na nuca no último dia 17, na varanda da casa onde Adriel residia com o pai, na Rua do Bispo, em Itapuã. Policiais do Departamento de Homicídios (DHPP) encontraram indícios de que o local foi lavado.

Victória, 15, não acreditava que Adriel pudesse lhe fazer mal (Foto: Reprodução l Facebook)

Na quinta passada, foi cumprido o mandado de busca e apreensão no imóvel. A polícia investiga se o equipamento de gravação de imagens da casa foi retirado antes ou depois do crime.

Investigações apontam que ele a matou por causa do término do namoro. No final da manhã desta terça-feira, 25, por volta das 11h, familiares e amigos protestaram em frente à sede do DHPP, na Pituba. “Quando eles querem, rapidinho acham o assassino. É porque a vítima não foi policial e nem filho de policial”, desabafou Josefa Santana, 50, avó da vítima.

Para ela, a neta escondeu a relação porque o pai não queria que ela namorasse e pelo envolvimento de Adriel com crimes. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Quatro manifestantes foram recebidos pelo delegado José Bezerra Júnior, diretor do DHPP. “Prender o autor desse é uma questão de tempo”, afirmou.

Sob anonimato, uma amiga de Victória contou que Adriel ameaçou a vítima de morte. “Nas festas, ele chegava de forma agressiva, como se fosse dono dela. Ele queria ela dentro de casa”.

Informações sobre o paradeiro de Adriel devem ser passadas para a polícia pelo (71) 3235-0000 (Foto: Divulgação l Polícia Civil)

