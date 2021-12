Adolescente fica ferido após ser atropelado por carro na Pituba

Um adolescente de 14 anos ficou ferido após ser atropelado por um veículo, na manhã desta quinta-feira, 16, no bairro da Pituba, em Salvador. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na avenida Paulo VI.

Ainda de acordo com órgão, uma viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi deslocada para socorrer a vítima, que foi encaminhada para o Hospital da Bahia. Mesmo com o acidente, o tráfego flui normalmente na região.

Trânsito

Os motoristas que passam pela avenida Paralela, sentido Centro, e na Rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, enfrentam trânsito lento, com pequenas retenções. Conforme a Transalvador, a lentidão é provocada pelo grande fluxo de veículos nestes locais.

Fluxo de veículos deixa trânsito lento na saída da Avenida Paralela, sentido centro. Foto: SSP - BA pic.twitter.com/fnSPSsghBk — Transalvador (@Transalvador1) 16 de novembro de 2017

#Trânsito lento, devido ao fluxo de veículos, na Rua Oswaldo Cruz (Rio Vermelho). Foto: SSP - BA pic.twitter.com/Z2wx3dcLkt — Transalvador (@Transalvador1) 16 de novembro de 2017

