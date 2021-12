Adolescente é violentada por 11 homens em Pernambués

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de um estupro coletivo, envolvendo 11 homens, na noite desta terça-feira, 26, no bairro de Pernambués, na capital baiana. A garota foi abordada por volta das 20 horas, por um homem, em um beco no final da Avenida Hilda e levada para um local restrito. Em seguida, outros 10 homens chegaram ao local - alguns deles armados - e a violentaram.

Segundo o posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), a menina foi ao encontro de uma colega, de prenome Amanda, que a teria deixado no local. A adolescente foi agredida fisicamente e abusada sexualmente pelos 11 rapazes.

Não há informações de onde e como os agressores deixaram a jovem, que foi localizada pela mãe e levada ao HGE, onde permanece internada.

De acordo com o posto policial, a garota chegou a unidade por volta das 23h30, em estado de choque e com hematomas por todo o corpo.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Os autores do crime ainda não foram localizados, mas a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca) segue com as investigações.

