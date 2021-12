Adolescente é morto por facção rival após sair de hospital

O corpo de um adolescente de 15 anos, conhecido como "Besouro", foi encontrado no final da manhã desta sexta-feira, 13, na rua Tomaz Gonzaga, em frente ao mercado Forte, no final de linha de Pernambués. Ele faria parte de uma facção chamada "Quine" e tinha passagem na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) por tráfico de drogas.

De acordo com informações da 1º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Besouro teria sofrido uma tentativa de homicídio durante a madrugada, quando quatro homens que fariam parte de uma facção rival invadiram a casa disparando contra a vítima.

O rapaz foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas, ao receber alta horas depois, acabou sendo morto pelos mesmos rivais que teriam invadido a casa.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) está em deslocamento para realizar a remoção do corpo, que ainda se encontra no local.

