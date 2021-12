Adolescente é morto em confronto com a Polícia na Federação

Um adolescente de 17 anos foi morto durante um confronto com policiais da Rondesp Atlântico, na noite deste sábado, 8, na localidade conhecida como Lajinha, no final de linha do Engenho Velho da Federação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o jovem foi socorrido pelos policiais para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a SSP, outro rapaz também ficou ferido esta noite. Mateus Cordeiro Magalhães, que também participava do confronto, foi atingido. No momento da troca de tiros, o acusado deixou cair os documentos pessoais e um carregador de pistola municiado.

Também foram presos na ação Renan Santos Fonseca, 19 anos, Jackson Ramos de Almeida, 26, Luiz Antônio Santos dos Santos, 24, e José Valter Bispo Ramos Filho, 22.

Com eles foram encontrados uma espingarda calibre 12, carregada com cinco cartuchos, uma metralhadora calibre 40, com sete cartuchos, um revolver calibre 38, com dois cartuchos intactos e quatro disparados, um carregador de pistola 40, municiado com sete cartuchos, 19 porções de cocaína, crack, um uniforme camuflado do Exército, um veículo Gol na cor cinza, placa OUN-1934, e cinco celulares.

