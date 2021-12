Adolescente é morto em briga de facções em Águas Claras

Oito pessoas foram assassinas em menos de 11h em Salvador. Os crimes ocorreram entre a madrugada e o final da manhã desta terça-feira, 2. Uma das vítimas foi o adolescente Franklin Silva Santos, de 17 anos, cuja execução, segundo a polícia, foi motivada pela rivalidade entre as facções criminosas Bonde do Maluco (BDM) e Katiara, em Águas Claras.

Informações da Polícia Civil dão conta de que Franklin foi morto por integrantes da Katiara em represália pelo assassinato de Samuel Felipe Pereira, 21, ocorrido dentro da lan house JL-Yformática.net, no final de linha do bairro.

O adolescente era morador da localidade conhecida por Vietnã, onde o tráfico de drogas é controlado pelo BDM.

A principal linha de investigação da polícia sobre a morte de Samuel aponta que ele não tinha envolvimento com práticas criminosas. Mas foi executado por ser irmão de dois integrantes da Katiara. Conforme a polícia, um dos suspeitos é conhecido por Neto Seaway, do BDM.

Franklin foi morto a tiros por volta das 8h30 na Rua Lourival Costa, próximo ao Educandário Laura Cavalcante. Assim como Samuel, ele também não era ligado ao tráfico de drogas, de acordo com a versão oficial.

Outra vítima foi o funcionário da Intermarítima Portos e Logística S/A, Ronivaldo Paulo Santos de Jesus, 44. Ele estava na Travessa Santo André, em São Gonçalo do Retiro, à espera do carro da empresa que iria buscá-lo para trabalhar no porto de Salvador, quando foi assassinado por volta de 0h45.

Ronivaldo levou sete tiros - três na cabeça, três no tórax e um na barriga. O corpo dele foi liberado ontem mesmo do Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues (IML) e levado para Alagoinhas (a 120 Km da capital).

A autoria e motivação do crime são desconhecidas da polícia. O caso é investigado pela delegada Jussara Maria Gomes, da 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/ Central).

Mais violência

No bairro de Fazenda Grande do Retiro, na Rua Fonte do Capim, Anderson Santos de Almeida, 36, foi executado com, pelo menos, 16 tiros. A equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontrou 31 lesões provocadas por arma de fogo. As lesões foram na cabeça, tórax, costas, coxa e braços.

Além disso, uma tentativa de assassinato foi registrada no início da tarde na Rua Chile, no Centro.

