Adolescente é morto e três são baleados em Cosme de Farias

Um adolescente foi morto e mais três pessoas ficaram feridas na madrugada desta Quarta de Cinzas, 1º. O crime aconteceu por volta das 2h, no final de linha de Cosme de Farias.

Conforme informações registradas na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as quatro pessoas estavam na frente do mercado Todo Dia, quando foram surpreendidas por homens armados que passaram pelo local em dois carros.

Um menino, de 14 anos, identificado pelas inicias C.J.C.M, foi atingido pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As outras vítimas, Washington Luís Batista dos Santos, 31 anos, foi atingido no braço; Carlos Alberto Costa Bastos, 34 anos, no pé; e uma menina de 15 anos, identificada pelas inicias A.A.F.da.S, foi baleada na perna. Os três também foram socorridos para o HGE, onde estão internadas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

