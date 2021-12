Adolescente é morto e outro baleado em Coutos

Um adolescente de 17 anos foi assassinado na noite desta terça-feira, 18, no bairro de Coutos, no subúrbio ferroviário de Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), outro garoto de 13 anos também foi baleado na rua 14 de julho, em uma localidade conhecida como Bela Vista de Coutos.

Os dois foram levados para o Hospital do Subúrbio, mas D.S. dos S, que foi atingido em várias partes do corpo, não resistiu aos ferimentos. Já o outro adolescente, identificado como I. dos S.P., foi baleado na mão e está internado no hospital.

Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

