Adolescente é morto a tiros em campo de futebol no Alto do Cabrito

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira, 17, quando jogava bola em um campo de futebol, que fica na rua F, ao lado da Escola Municipal Bela Vista do Lobato, no Alto do Cabrito, em Salvador. De acordo com testemunhas, o crime ocorreu durante uma troca de tiros entre criminosos da região por volta da 0h40.

A 3ª Delegacia de Homicídio, que investiga o crime, não soube dizer se o jovem foi vítima de uma bala perdida ou se estava entre os criminosos. Com medo, moradores da região preferiram não entrar em detalhes sobre o caso. “Geralmente, quando acontece isso, é porque tem algum tipo de envolvimento com drogas. Mas não tinha muito contato com ele e prefiro não julgar”, disse uma testemunha.

Segundo outro morador, mesmo com o perigo que ronda o local, muitos jovens jogam bola no campo até por volta de meia-noite, quando o refletor apaga. “Aqui sempre tem tiroteio. Deu uma parada agora porque a PM tem feito mais ronda por causa da escola reformada”, disse referindo-se à reforma da escola, reinaugurada em dezembro do ano passado.

Na manhã desta terça, a movimentação no local era pouca. A Polícia Militar foi ao local ainda durante a madrugada, depois de chamados via Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que informou sobre um homem vítima de diversos disparos de arma de fogo. Os autores dos disparos, que fugiram logo após o crime, não tinham sidos capturados até o fechamento desta edição.

