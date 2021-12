Adolescente é morta em São Cristóvão; ex-namorado é suspeito

Uma adolescente de 16 anos foi morta na tarde desta segunda-feira, 26, no bairro de São Cristóvão. De acordo com informações iniciais, Gislane Luiza Herval Cerqueira teria sido executada pelo ex-namorado André De Souza Santan, 32 anos. O caso ocorreu na avenida Aliomar Baleeiro, edifício Água Viva, ao lado da Igreja Missionária Monte Moriá.

O namoro de Gislane e André iniciou quando a vítima tinha 13 anos, a diferença de idade entre os dois é de 16 anos. Eles tinham terminado o relacionamento há 20 dias. Porém, André teria convidado a jovem para casa de sua família, em São Cristóvão, onde o corpo foi encontrado. Uma enfermeira, amiga da família de André, ainda tentou reanima-la.

De acordo com Gidauto Cerqueira, 47, pai da vítima, o crime aconteceu por volta das 14h, mas ele só foi avisado às 17h30 por meio de uma ligação de um parente do suspeito. Ela teria sofrido esganadura, já que não há, aparentemente, sinal de violência. O corpo de Gislane estava em um colchão no chão de um quarto.

"O que quero agora é que seja feita justiça. Que ele seja preso porque não há suspeita. Todo mundo sabe. Ele (André), inclusive, está desaparecido. Ele ligou para família do celular de minha filha informando que tinha feito uma besteira com Gislane", relatou o pai da vítima.

O sepultamento de Gislane está programado para esta terça, no Cemitério Vale da Saudade, localizado em Candeias, porém com horário a definir até que o corpo seja liberado.

"Quero que a Justiça prenda ele porque a minha filha não volta mais. Que eles (Justiça) não deixem que esse homem faça com outras mulheres o que ele fez com minha filha", lamentou Gidauto.

O crime será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Os familiares de Gislane foram ouvidos na unidade e apontam o companheiro da adolescente, vítima de estrangulamento, como autor do feminicídio. O suspeito ainda não foi logalizado.

André e Gislane

