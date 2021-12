Adolescente é identificado como suspeito de matar pró-reitor do IFBA

Um adolescente de 17 anos foi identificado como suspeito de matar a facadas o pró-reitor do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Anilson Roberto Cerqueira Gomes, na noite da última segunda-feira, 13, no bairro de Brotas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o jovem teria cometido o crime e fugido levando o veículo da vítima. O suspeito está sendo procurado pela polícia.

Imagens do circuito de segurança do prédio onde o pró-reitor e também professor, morava e depoimentos de testemunhas ajudaram a polícia na identificação do adolescente. As câmeras mostram que o suspeito e Anilson chegaram juntos em seu carro, por volta das 18 horas.

Meia hora depois as câmeras registraram a saída do adolescente no carro da vítima. Ao lado do corpo de Anilson foi encontrada a faca utilizada para cometer o crime. A arma foi encaminhada para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

