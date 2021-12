Adolescente e homem são executados em Pau da Lima

Dois homens foram mortos no fim da noite desta segunda-feira, 30, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Uemerson Brás Silva Santos, 18 anos, e a outra vítima de identidade ignorada foram assassinados a tiros na rua Pastor José Guilherme de Moraes, por volta das 23h50.

Ainda segundo a polícia, a dupla foi baleada em várias partes do corpo. Eles não resistiram e morreram no local. A Polícia Militar foi encaminhada, mas os autores dos disparos já haviam fugido. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria e motivação do crime.

