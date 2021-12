Adolescente é flagrado com facas na porta de escola na Pituba

Um adolescente foi flagrado portando duas facas, na manhã desta quarta-feira, 16, na frente de uma escola na Rua Clara Nunes, no bairro da Pituba, em Salvador. As facas foram encontradas dentro da mochila do jovem, que apresentou uma carteira estudantil da instituição. Ele explicou que era ex-aluno, aguardava a chegada da namorada, estudante do colégio, e afirmou que os objetos eram para sua defesa pessoal, por temer ser assaltado.

O jovem relatou não ser vítima de bullying, nem estar intencionado a ferir colegas de sua antiga escola. Os policiais militares decidiram pela condução à delegacia com o objetivo de prevenção e registro oficial da situação. O adolescente foi encaminhado preventivamente para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde uma ocorrência foi registrada.

